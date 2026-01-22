Barcelona desactiva l'alerta per mala mar després del pas de la borrasca Harry

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat el Pla Bàsic d'Emergències per mal estat de la mar després d'activar-lo en fase d'alerta dilluns, passar-lo a emergència dimarts, i tornar-lo a alerta dimecres, durant el pas de la borrasca Harry per la ciutat.
En l'episodi, les platges de la ciutat han registrat ones de fins a 4 metres, que han provocat terbolesa a l'aigua, acumulació de residus vegetals, troncs, branques i sorra als passejos marítims, que s'han anat retirant, indica el consistori en un comunicat.
L'alerta per mala mar s'activa quan hi ha una probabilitat de més del 30% d'ones superiors als 2,5 metres, que poden suposar un perill per a les persones i provocar destrosses al mobiliari urbà.