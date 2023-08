Barcelona desactiva l'alerta diürna del Pla Calor i manté l'emergència per nits tòrrides

BARCELONA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat la fase d'alerta diürna del Pla Calor, atès que no es preveuen temperatures per sobre dels 33 graus els propers dies, i manté la fase d'emergència per nits tòrrides que es va activar aquest dilluns per la previsió de temperatures elevades.

En un comunicat d'aquest dijous, el consistori ha informat que la desactivació de la fase d'alerta es va fer efectiva a les 22.00 hores d'aquest dimecres.

L'activació d'aquesta fase va suposar que el Departament d'Urgències i Emergències Socials (Cuesb), en coordinació amb el servei de Protecció Civil municipal i en col·laboració amb la Creu Vermella, activés el dispositiu preventiu de carrer per distribuir informació, gorres i cantimplores a persones sense llar en situació vulnerable.