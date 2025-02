Barcelona demanarà al Parlament que revisi la normativa de soroll per "blindar" els patis escolars

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat per unanimitat una declaració institucional impulsada per JuntsXBarcelona que insta el consistori a reclamar al Parlament que es revisi la normativa sobre soroll per "blindar" els patis dels centres escolars.

La portaveu de JuntsxBarcelona, Neus Munté, ha fet una crida a les diferents administracions per "treballar per adaptar la normativa amb la màxima celeritat" per desvincular les activitats de les escoles del soroll a la via pública.

Així mateix, ha reconegut la "importància dels patis escolars com espais fonamentals" per a la formació, i ha sostingut que són equipaments de proximitat i un exemple de bona relació amb el veïnat i el teixit associatiu de Barcelona.