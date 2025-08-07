Barcelona demana "prudència" per aconseguir un acord i resoldre la vaga dels socorristes

BARCELONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls, ha demanat "prudència" per arribar a un acord i resoldre adequadament la vaga indefinida iniciada el passat 1 d'agost per part dels socorristes de les platges de Barcelona.
"Va haver-hi un procés de diàleg interessant i important que valorem positivament i hem de respectar-ho. Hem de ser prudents i amb la clara voluntat que aquest conflicte s'acabi i que ho faci de la forma correcta", ha destacat Valls aquest dijous en una roda de premsa.
Preguntat sobre què té previst fer l'Ajuntament si la vaga es perllonga, Valls ha assegurat que el govern municipal "no pren decisions sobre situacions que encara no han ocorregut".
Convocats per CGT, els socorristes van iniciar el passat 1 d'agost una vaga indefinida dirigida a l'empresa FCC, concessionària del servei, per reclamar més personal, millores salarials, reduir la temporalitat de la plantilla i ampliar el servei a tot l'any.
En paral·lel, els socorristes van tancar aquest dimarts les torres de vigilància en el marc de la vaga indefinida, amb serveis mínims prestats des de la sorra, i van hissar la bandera vermella a manera de protesta.