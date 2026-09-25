Barcelona demana al gestor de la lliga de futbol que expulsi l'equip que va exhibir símbols feixistes

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha explicat que aquest divendres al matí ha enviat un escrit formal al gestor de la lliga privada de futbol que es disputa a les instal·lacions municipals del Velòdrom d'Horta i que acull l'equip que va exhibir simbologia feixista perquè l'expulsi de la competició.
"Volem expressar la nostra denúncia i condemna a l'exhibició d'elements feixistes i a la seva normalització a través de l'esport, que ha de representar absolutament tot el contrari d'aquests elements", ha sostingut en unes declaracions als mitjans.
Ha assegurat que el consistori ha tingut constància de les informacions relatives a l'equip Mingorrubio Balompié, que ha fet servir la denominació 'Bayern de los Caídos' amb simbologia vinculada al franquisme, i que ha estat denunciat per uns advocats privats a la Fiscalia.
Escudé ha subratllat que la petició d'expulsar l'equip respon a la voluntat de garantir que els espais esportius municipals siguin "oberts a tothom i fonamentats en els valors democràtics, el respecte, la convivència i la tolerància".
Ha afegit que si el gestor no l'expulsa pel seu compte, el consistori els podria obligar a fer-ho i ha afirmat que aquest episodi ha de servir perquè "qualsevol que intenti fer una broma o exaltació d'aquest tipus s'ho pensi més d'una vegada".