Actualitzat 27/10/2026 12:34

Barcelona demana que la futura estació de la Sagrera porti el nom de Pasqual Maragall

UCE - Arxiu

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha proposat al Govern central batejar la futura estació de la Sagrera amb el nom de l'exalcalde de la ciutat i expresident de la Generalitat Pasqual Maragall.

Ho ha anunciat aquest dimarts l'alcalde, Jaume Collboni, en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que l'objectiu és homenatjar el "primer alcalde que va somiar amb aquesta entrada nord que mirava a Europa".

"(Maragall) era molt conscient que el futur del transport públic era el ferroviari", i ha assegurat que la Sagrera serà una estació d'estacions, que preveu que entri en funcionament el 2032.

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