Barcelona dedicarà a Freddie Mercury i Montserrat Caballé un espai a la plaça Glòries

BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El regidor d'Esports de Barcelona, David Escudé, ha dit aquest dijous que la nova urbanització de la plaça Glòries dedicarà un espai als cantants Freddie Mercury i Montserrat Caballé, que es van unir per interpretar la cançó 'Barcelona' en els Jocs Olímpics del 1992.

En unes declaracions a Rac 1 recollides per Europa Press, ha explicat que la comissió de nomenclàtor estudia quin pot ser el "millor emplaçament" i ha afegit que s'hauria de fer un encàrrec a la comissió d'escultures.

També ha explicat que l'Ajuntament de Barcelona participarà en la subhasta per aconseguir el manuscrit de 'Barcelona', que parteix d'uns 20.000 euros i per al qual disposen d'un informe de taxació pública que no ha especificat per "no donar pistes" als competidors.