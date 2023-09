Barcelona decideix talar totes les palmeres datileres de més de 10 metres d'alçada

L'Ajuntament ho farà després de no esclarir per què va caure un exemplar que va matar una dona a l'agost

BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

El cap del gerent de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, Francesc Jiménez, ha explicat que talaran les palmeres datileres de més de 10 metres d'alçada de la ciutat, després que ni els experts del consistori ni l'informe encarregat han esbrinat per què una va caure i va matar una noia de 20 anys al Raval a l'agost.

"Ens preocupa perquè no hi podem intervenir, no podem saber què podem fer o com podem detectar a quines altres palmeres de la ciutat els pot passar el mateix", ha assenyalat en una roda de premsa d'aquest divendres.

Jiménez ha detallat que l'Ajuntament talarà els exemplars que superin els deu metres d'alçada i els que superin els cinc metres i tinguin "les característiques de la palmera del Raval".

S'ha decidit talar un total 540 palmeres --de les quals ja s'han retirat 308-- després d'haver retirat 1.224 de les 2.500 que hi ha a la ciutat.

Tant l'informe encarregat a una empresa especialista en arbrat com els tècnics de l'Ajuntament han conclòs que els "únics factors factibles" que podrien explicar la caiguda és un excés de pes de la part superior de l'arbre per falta d'aigua, per la qual cosa Barcelona rega els exemplars sistemàticament.