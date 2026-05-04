Barcelona crearà l'Observatori contra la Desinformació per "protegir la democràcia"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que el consistori crearà l'Observatori contra la Desinformació dirigit a joves i adolescents com a contribució per "combatre les mentides i protegir la democràcia".
Ho ha anunciat aquest dilluns en el lliurament dels Premis Ortega i Gasset de Periodisme d''El País', coincidint amb el 50è aniversari del diari, en què ha emmarcat la nova eina en l'"estratègia d'alfabetització mediàtica i sensibilització sobre la desinformació" del govern municipal.
Ha assenyalat que l'objectiu de l'Observatori serà contrastar amb dades les notícies falses sobre Barcelona, a més d'exigir responsabilitat: "Barcelona sempre defensarà la feina de tots els periodistes que s'arrisquen i expliquen què està passant".