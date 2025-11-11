Barcelona crearà una comissió d'estudi per limitar les compres especulatives d'habitatge

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat crear una comissió d'estudi per analitzar diferents experiències internacionals sobre la limitació de compres especulatives d'habitatge amb l'objectiu d'aplicar-les a la ciutat.
La proposta d'ERC, presentada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Habitatge d'aquest dimarts, ha comptat amb els vots favorables del PSC i ERC, les abstencions de Junts i BComú i els vots en contra de PP i Vox.
La portaveu republicana, Eva Baró, ha defensat abordar des del diàleg una situació que considera "especialment preocupant i prioritària" i ha lamentat l'abstenció dels Comuns, decisió que la regidor Lucia Martín ha argumentat dient que la ciutat no pot esperar una comissió fins que es materialitzi la mesura.
El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha apel·lat al deure dels grups municipals respecte als veïns de la ciutat: "La seguretat jurídica és un element a valorar. Podem ser valents, però no irresponsables. I no ho serem".
EIXOS VERDS
D'altra banda, la mateixa comissió ha rebutjat una proposta de BComú per impulsar els Eixos Verds de passeig Maragall, des de carrer Còrsega fins a Tajo; dels carrers de la Creu Coberta i Sants, des de plaça Espanya fins a la rambla del Brasil, i de Consell de Cent, de passeig Sant Joan fins a l'avinguda Meridiana.
La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha coincidit amb els Comuns en la necessitat de seguir pacificant carrers a la ciutat, si bé ha defensat evitar el "camp de batalla judicial" pel qual, al seu judici, es troben algunes de les 'superilles' impulsades durant el govern de l'exalcaldesa Ada Colau.
"Per tant, seguirem pacificant, òbviament, però ho farem tenint en compte que no tots els carrers són iguals", ha sostingut, a més d'apuntar que per peatonalitzar carrers és necessari tenir en compte el transport públic.
Des de BComú, el regidor Pau Gonzàlez ha recomanat a Bonet "escoltar el que explica el president del Govern sobre 'lawfare' i ús espuri del sistema judicial" com, al seu judici, s'ha fet amb els Eixos Verds, i ha retret al govern l'absència de projecte urbanístic per a la ciutat.