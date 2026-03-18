Barcelona crea una taula amb el sector econòmic i social per mesurar l'impacte de la guerra d'Iran

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
La cinquena tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha afirmat que l'alcalde, Jaume Collboni, ha convocat una taula de diàleg amb el sector econòmic i social de la ciutat per analitzar i preveure mesures contra l'impacte de la guerra d'Iran, principalment pel possible augment del cost de l'energia.
Així ho ha afirmat durant la Comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres arran d'una proposta de BComú per crear un escut social a causa d'aquesta crisi: "Tenim una capacitat com a ajuntament de donar respostes".
Gil ha explicat que per fer aquesta anàlisi, revisaran el pressupost municipal per "veure els marges davant de les situacions que es puguin donar i conèixer com pot afectar a les famílies, petites empreses i autònoms per tenir el màxim de capacitat de resposta".
"Vull demanar a la resta d'administracions que facin el mateix i, per tant, estar molt atents per ser complementaris i ajudar a mantenir aquest escut social", ha afegit.
Amb tot, la proposició de BComú s'ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups, a excepció de Vox.