Barcelona crea un nou consell de participació per a nens i adolescents

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha obert inscripcions per constituir el Consell d'Infants i Adolescents de Barcelona, l'òrgan participatiu en el qual nens i adolescents de la ciutat d'entre 8 i 17 anys podran "expressar les seves opinions i formular les seves propostes".
El termini d'inscripcions, que es va obrir el passat 9 de setembre, s'allargarà fins a octubre, i permetrà triar, per sorteig, 2 nens i 2 adolescents per cada barri de la ciutat, informa el consistori en un comunicat d'aquest dissabte.
El Consell compta amb 3 espais de participació: les àgores de districte, on poden inscriure's els nens i adolescents que vulguin; les comissions de districte, on els escollits per sorteig treballaran les seves propostes, i els plenaris de ciutat, que serà "la gran trobada dels portaveus de cadascun dels barris".
S'escolliran un total de 292 representants per a les comissions de districte i 73 portaveus per a cadascun dels barris, a més de 4 nens amb necessitats especials per al plenari de la ciutat.
Està previst que cap a setembre se celebri el primer plenari, i el seu mandat s'allargarà fins a 2028.