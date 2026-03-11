Barcelona crea una campanya per promoure la ciberseguretat entre els treballadors municipals

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat la campanya 'Això no és un joc' amb l'objectiu de promoure la cultura de la ciberseguretat entre els treballadors de la corporació municipal, que ha iniciat amb un simulacre de segrest i xifrat de dades.
En el vídeo, la gerent municipal, Laia Claverol, explica la importància de tenir eines per actuar correctament en aquest tipus de casos, explica el consistori en un comunicat.
Amb aquest objectiu, s'ha configurat una estratègia per fomentar la ciberseguretat en la plantilla, enfocada que els treballadors prenguin consciència de la necessitat de protegir-se d'aquests atacs, coneguin eines per impedir-los i disposin d'instruments per reaccionar en cas que es produeixin.
Per a això, s'ha desenvolupat un joc interactiu que proposarà preguntes i reptes entorn de la ciberseguretat i es plantejaran casos pràctics, vinculats a les dinàmiques habituals de treball de l'Ajuntament de Barcelona.
Al final de cada repte, es donaran recomanacions de bones pràctiques en l'ús de correu electrònic, Whatsapp, SMS, web, codis QR i altres plataformes a través de les quals es poden produir els atacs.