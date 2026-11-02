Barcelona convocarà aquesta setmana la licitació de les obres de connexió del tramvia per la Diagonal

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) presentaran aquesta setmana la licitació per començar les obres de connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal des de Verdaguer fins a Francesc Macià.
Ho ha explicat aquest dilluns en unes declaracions als periodistes la primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, juntament amb el gerent de Mobilitat de l'Ajuntament, Ricard Font, i el director general de l'ATM, Manuel Valdés.
Ha detallat que els concursos inclouen tres capes: la infraestructura tramviària; la reurbanització de la Diagonal com es va fer en la primera fase amb la connexió entre Glòries i Verdaguer, i el col·lector que "permetrà duplicar la capacitat hidràulica de la ciutat en un punt clau".
Bonet ha apuntat que l'objectiu és tenir els guanyadors la primavera del 2027 perquè els treballs comencin aquest estiu i amb la previsió que les obres durin 40 mesos i la connexió completa del tramvia entri en servei el 2031.
La licitació de les obres s'ha dividit en cinc lots, que sumen una inversió estimada total de 120 milions d'euros del consistori, dels quals 65,5 milions corresponen al col·lector i 54,5 milions a la reurbanització, i de 97 milions d'euros de l'ATM, finançats per la Generalitat.