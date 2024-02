Barcelona convoca un concurs per millorar l'eficiència de la xarxa d'autobusos

BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, la Fundació BIT Habitat, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Fira de Barcelona han convocat un concurs internacional adreçat a empreses, start-ups, universitats, centres d'innovació, associacions i fundacions perquè presentin iniciatives que millorin l'eficiència de la xarxa d'autobusos.

El concurs, emmarcat en el Barcelona Innova Mobility Lab, que impulsa proves pilot per millorar la mobilitat, compta amb una dotació de fins a 200.000 euros, la qual cosa suposarà com a màxim el 80% de l'import total del projecte, amb un màxim de 100.000 euros per projecte, segons han informat l'Ajuntament i Fira en un comunicat conjunt.

La convocatòria estarà oberta durant un mes (fins al 5 de març) i les propostes seleccionades tindran 18 mesos per a la producció i l'execució, incloent-hi una fase de prova pilot d'almenys sis mesos en un entorn real per poder-ne avaluar els resultats i la viabilitat.

Un comitè d'experts valorarà la qualitat tècnica dels projectes i seleccionarà els guanyadors, que es podrien aplicar aquest mateix any als vehicles que formen part de la flota de transport públic de Barcelona, la seva infraestructura (parades o carrils bus) i l'espai públic adjacent.

Així mateix, els guanyadors podran participar en la pròxima edició de Tomorrow.Mobility, que tindrà lloc juntament amb l'Smart City Expo World Congress al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.