Barcelona convertirà la plaça del Poeta Boscà en una àrea de jocs amb 1,2 milions d'euros

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona impulsarà la transformació integral de la plaça del Poeta Boscà, al barri de la Barceloneta, per convertir-la en una nova àrea de joc accessible i una zona de jocs d'aigua amb una inversió d'1,2 milions d'euros.
En un comunicat aquest dimarts, el consistori explica que l'objectiu és "millorar aquest espai per adaptar-lo a les necessitats de les famílies i a la vida quotidiana del barri, reforçant el seu paper com a espai de trobada i convivència veïnal".
Ha concretat que el projecte actuarà sobre 4.333 metres quadrats i que preveu que les obres comencin la primavera del 2027 i durin uns 7 mesos, alhora que ho ha emmarcat en el pla d'inversions del districte de Ciutat Vella, que compta amb un pressupost de 46 milions d'euros i del qual ja s'ha executat un 70%.