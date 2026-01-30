Barcelona construirà una piscina reglamentària de waterpolo al centre esportiu Can Felipa

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El ple de Barcelona ha aprovat aquest divendres el pla especial del centre esportiu Can Felipa, situat al districte de Sant Martí, amb el suport de tots els grups, que permetrà substituir la piscina actual i construir-ne una de nova amb les mesures reglamentàries de 33x25 metres per a competicions oficials de waterpolo.
El regidor d'Esports, David Escudé, ha explicat que el pla també inclou la reforma integral del centre esportiu i ampliar-lo fins a la tercera planta, com també millorar la relació de l'equipament amb l'espai públic que l'envolta.
La nova piscina se situarà al subsol de l'edifici; a la planta baixa hi continuarà havent l'entrada principal a banda de la recepció, els vestidors i el gimnàs; la primera, segona i tercera planta acolliran el programa esportiu del centre, i la quarta mantindrà l'ús cultural amb una sala de teatre.