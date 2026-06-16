Barcelona construirà 16 pisos públics i locals comunitaris al Benet Corner de Ciutat Vella

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona construirà un edifici amb 16 pisos públics, a més d'equipaments i locals comunitaris, que aniran a la planta baixa, a la parcel·la coneguda com Benet Corner, al carrer Rec Comtal 19b del districte de Ciutat Vella.
El pla ha estat aprovat definitivament aquest dimarts en la comissió d'Ecologia, Urbanisme i Habitatge, en la qual el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha celebrat convertir en habitatge "un dels pocs sòls disponibles al districte".
També ha assenyalat que el projecte vol "preservar i donar continuïtat al valor social que ja té aquest espai" i ha afirmat que es treballarà perquè la Fundació Comtal tingui encaix en el futur equipament.