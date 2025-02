Barcelona constitueix un grup de treball per estudiar la implantació de contenidors intel·ligents

BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha constituït un grup de treball per iniciar els estudis pertinents de cara a la futura implantació de contenidors intel·ligents a la ciutat, informa el consistori en un comunicat aquest divendres.

Entre els objectius d'aquest grup hi ha el seguiment dels treballs tècnics per avaluar la implementació del sistema i que es puguin anar introduint els contenidors intel·ligents en alguns àmbits i anar-los estenent.

L'Ajuntament fa aquest pas després de l'aprovació de la proposició de JuntsXBarcelona en la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge del mes de novembre, que demanava implementar de manera progressiva aquest model, que permet mantenir una taxa justa en l'evolució cap a una recollida més selectiva, assegura el consistori.

Després d'avaluar els resultats en altres municipis catalans que han desplegat aquest sistema, els contenidors intel·ligents permeten augmentar la recollida selectiva i, per tant, es poden convertir en clau per assolir els objectius marcats per la UE i el Govern central.

A Barcelona, cada habitant genera uns 448,7 quilos de residus a l'any, uns 1,23 quilos al dia, amb una taxa de recollida de residus del 41,1%, mentre que els objectius de reciclatge que marquen la UE i la llei de residus espanyola són arribar al 65% de reciclatge el 2035.