Barcelona confina els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana per l'incendi de Collserola

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha confinat els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana per l'incendi iniciat aquest dimarts a la tarda a Collserola, a la carretera alta de les Roquetes, al districte de Nou Barris.
En un comunicat, el consistori ha informat que ha activat l'alerta del Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals i que sobre les 17 hores treballen unes 17 dotacions terrestres i aèries, tant de Bombers de Barcelona com de la Generalitat.
També s'han desplaçat diversos efectius de la Guàrdia Urbana al lloc amb l'objectiu d'assegurar el perímetre i regular la mobilitat, i s'ha emès un avís a tots els municipis limítrofs de Collserola.
Respecte a les limitacions, el consistori ha restringit l'accés a la carretera d'Horta a Cerdanyola del Vallès, a la carretera del cementiri de Collserola i a la carretera de les Roquetes, on suposadament s'ha originat el foc.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, els Bombers de la Generalitat han demanat seguir les recomanacions de l'Ajuntament de Barcelona per garantir la seguretat dels veïns i facilitar els treballs dels serveis d'emergències.