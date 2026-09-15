Barcelona condemna les actuacions policials contra aficionats amb estelades

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimarts una declaració institucional impulsada pel grup municipal d'ERC en la qual condemna oficialment les actuacions de la Policia Nacional contra els aficionats del FC Barcelona a Elx per exhibir estelades, expliquen els republicans en un comunicat.
El text, amb el suport del PSC, Junts i BComú, també rebutja els fets del cap de setmana passat a Alcorcón (Madrid) durant el partit del CE Europa, i reclama a les autoritats que garanteixin el dret a la llibertat d'expressió en recintes esportius i evitin impedir l'exhibició de simbologia política pacífica, com les estelades.
En concret, la declaració sosté que "el que fa avui Barcelona és dir una cosa molt senzilla però molt important: l'Estat ha de perseguir la violència i l'odi, no la discrepància política".
"No podem normalitzar que una bandera independentista sigui tractada com una amenaça. La pluralitat política també entra als estadis i les institucions democràtiques l'han de protegir", afegeix el text, que també insta el consistori a sol·licitar al defensor del poble una investigació sobre aquestes vulneracions.
Per la seva banda, ERC defensa que episodis com els d'Elx o Alcorcón "evidencien la necessitat de deixar clar que la simbologia política pacífica no pot ser equiparada a expressions d'odi o de violència", indiquen en el comunicat.