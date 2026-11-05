Barcelona concedeix la Medalla d'Or a Lluís Permanyer, Pilar Malla, Jesús M.Sánchez i Ramon Agenjo

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat concedir la Medalla d'Or de la ciutat a l'escriptor i periodista Lluís Permanyer i la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a la primera síndica de greuges de Barcelona, Pilar Malla; a l'exdegà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) Jesús M.Sánchez, i al conseller i secretari del consell d'administració de Damm, Ramon Agenjo.
La medalla a Permanyer, anunciada per l'alcalde, Jaume Collboni, durant l'homenatge que se li va fer al consistori el desembre de l'any passat després de la seva mort a l'octubre, ha estat aprovada amb el suport de tots els grups.
La segona tinent d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, a més de la resta de grups municipals, han reconegut la trajectòria de Permanyer i l'han condecorat com el "gran cronista de Barcelona".
D'altra banda, la medalla a Malla ha estat aprovada amb el vot a favor de Junts, el PSC, ERC i BComú, el vot en contra del PP i l'abstenció de Vox; la de Sánchez, per unanimitat, i la d'Agenjo, amb el vot a favor de tots els grups excepte Vox, que s'ha abstingut.
Collboni ha sostingut que les tres personalitats "representen l'esperit de Barcelona des de la justícia, la igualtat i la prosperitat" i ha celebrat l'aprovació de les seves tres Medalles d'Or al Mèrit Cívic.