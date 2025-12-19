Barcelona compra tot l'edifici de la Via Laietana 8-10 perquè sigui una "gran" seu administrativa

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres la compra de tot l'edifici de la Via Laietana 8-10 per convertir-lo en una "gran" seu administrativa per un valor de 22,35 milions d'euros que surten del pressupost del 2025.
La compra total de l'immoble, que encara era propietat de l'Estat en un 48,3% i que està catalogat en el nivell C de patrimoni, ha comptat amb els vots favorables del govern municipal del PSC, de BComú i d'ERC, i els contraris de Junts i Vox i l'abstenció del PP.
El quart tinent d'alcalde, Jordi Valls, ha assenyalat que un cop entri en funcionament, l'edifici acollirà més de 700 treballadors del consistori situats en altres llocs i permetrà alliberar espais al barri Gòtic per construir 80 habitatges públics nous, el CAP Gòtic i "revitalitzar la Via Laietana com a eix de vida ciutadana".