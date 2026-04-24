Barcelona compra per tempteig i retracte una finca de l'Eixample amb 14 pisos per 4,6 milions

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha comprat per tempteig i retracte la finca del carrer Diputació 161, al barri de l'Esquerra de l'Eixample, per un valor de 4,6 milions d'euros, un 20% "per sota" del valor de mercat, i que compta amb 14 habitatges per ampliar el parc públic de la ciutat.
Així ho ha explicat el quart tinent d'alcalde d'Economia i Habitatge, Jordi Valls, en el ple d'aquest divendres, en el qual ha destacat que aquestes operacions tenen "especial importància" als districtes de l'Eixample, Gràcia o Ciutat Vella perquè hi ha menys disponibilitat de solars.
Ha concretat que el cost total de l'operació serà de 6,1 milions, ja que s'afegeixen als 1,5 milions d'euros per adequar l'edifici, i que 13 dels 14 pisos estan buits, mentre que l'últim restant és de renda antiga.
PROPOSTA DE TEMPTEIG I RETRACTE
Valls ha anunciat la compra durant la presentació de la iniciativa del seu partit que demana instar la Generalitat que concreti amb el Govern central la formulació de fons estatals destinats a la compra d'immobles per ampliar el parc d'habitatge públic a través del tempteig i retracte.
Aquesta proposta s'ha aprovat amb el vot definitori de l'alcalde, Jaume Collboni, en haver-hi hagut un empat, ja que ha comptat amb el suport del PSC i ERC, l'abstenció de Junts i els vots en contra de BComú, el PP i Vox.