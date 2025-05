Barcelona compra per tempteig i retracte un edifici al barri de la Sagrada Família

La inversió total és de 4,8 milions, incloent el cost de la rehabilitació

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest divendres en un comunicat que compra per tempteig i retracte un edifici al barri de la Sagrada Família, al xamfrà del carrer València amb Sardenya.

La finca disposa de 10 habitatges, 3 dels quals estan buits, 5 amb contracte de lloguer a termini, un en situació de lloguer de renda antiga, i un habitatge amb pròrroga forçosa; i, a més, també té 4 locals que estan llogats, un dels quals en règim de renda antiga.

La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha destacat que la compra de l'edifici dona resposta a una de les prioritats del govern municipal "com és ampliar el parc públic d'habitatge a la ciutat".

"Amb aquesta adquisició podem dotar d'habitatge públic una zona on no n'hi ha, on és complicat disposar de sòl edificable i amb una alta pressió turística", ha afegit.

L'operació del consistori s'emmarca en el Pla Viure i costarà uns 4,8 milions d'euros sumant la compra i la rehabilitació d'una part de l'edifici.