Barcelona comparteix el Pla de Barris amb tècnics de Guadalajara, Toronto, Berlín, Torí i Medellín

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha rebut aquest dimarts un grup de tècnics municipals de Guadalajara (Mèxic), Toronto (Canadà), Berlín (Alemanya), Torí (Itàlia) i Medellín (Colòmbia) que han decidit visitar la ciutat per conèixer alguns projectes del Pla de Barris.
Durant la visita, emmarcada en el programa Solution Lab Inclusive Cities impulsada per Metropolis, coneixen els projectes Espai 3 Ulls, el Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella i el pla d'acció en salut comunitària del Raval, explica el consistori en un comunicat.
A més de conèixer el desplegament del pla a la capital catalana, compartiran amb el consistori les polítiques que estan aplicant als seus municipis per revertir les desigualtats socials.