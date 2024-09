Barcelona comparteix amb ciutats europees un curs sobre la solitud en entorns urbans

Permet formar operaris municipals en maneres d'abordar la solitud no desitjada



BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha compartit amb altres ciutats europees un curs de la seva 'Estratègia contra la Solitud' amb la col·laboració d'Eurocities, una xarxa de ciutats europees fundada el 1986 i que reuneix 130 municipis interessats a compartir experiències sobre reptes i problemàtiques comunes.

En concret, la capital catalana ha compartit el curs titulat 'Ciutats contra la solitud: entenent, identificant i abordant la solitud urbana', segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

El curs és la traducció en anglès dels materials formatius desenvolupats pel consistori en el marc de la seva 'Estratègia contra la Solitud', i inclou recursos per identificar i reconèixer la solitud no desitjada en contextos urbans, a banda d'estratègies i mesures que poden ser útils per iniciar polítiques públiques.

El personal municipal d'altres ciutats europees poden seguir el curs per adquirir coneixements sobre com abordar la solitud no desitjada, i els recursos també s'obriran a actors de fora dels àmbits municipals --com ara investigadors i el tercer sector-- implicats en la lluita contra la solitud.

VILLANUEVA: "UNA CIUTAT PIONERA"

La regidora barcelonina de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Solitud, Marta Villanueva, ha destacat que la capital catalana és "una ciutat pionera en l'abordatge de la solitud no desitjada".

"Comptem amb una estratègia de ciutat per fer front a aquesta problemàtica des de l'any 2020 i treballem en la recerca, la divulgació i l'intercanvi de coneixement", ha remarcat.

Per Villanueva, compartir els materials de Barcelona amb altres ciutats europees demostra que el consistori és pioner en l'àmbit de la solitud no desitjada i que la feina es reconeix internacionalment.

Per la seva banda, el secretari general d'Eurocities, André Sobczak, ha dit que "com en molts altres àmbits, Barcelona ha estat pionera a l'hora d'abordar la solitud urbana com a repte social que representa per les ciutats".

"A Eurocities, ens alegrem de poder fer accessible a altres ciutats europees aquest curs, i donar-los suport per enfortir la seva capacitat d'entendre, identificar i abordar la solitud urbana", ha afegit.

ESTRUCTURA EN DOS MÒDULS

El curs de l'Ajuntament de Barcelona s'estructura en dos mòduls principals: el primer aprofundeix en la comprensió teòrica i a reconèixer la solitud, i el segon aborda eines pràctiques per a la seva intervenció.

El curs estarà disponible a través de la plataforma en línia Eurocities Academy, que ha començat a funcionar aquest any, i els participants conclouran la formació amb una prova final que, després d'aprovar-lo, els donarà un certificat de l'aprenentatge.