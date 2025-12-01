Barcelona comparteix amb Amman (Jordània) el pla de treball del Districte 11

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
La segona tinent d'alcalde de Barcelona i responsable del Districte 11, Maria Eugènia Gay, ha viatjat a Amman (Jordània) per compartir els plans de la ciutat en el desplegament d'ajuts a les ciutats de Palestina afectades per la guerra.
El 2026 els dos municipis signaran un Memoràndum d'Entesa per intercanviar experiències sobre polítiques municipals de diferents àmbits, com la lluita contra el canvi climàtic i la gestió de l'aigua, indica el consistori en un comunicat.
A més de l'alcalde d'Amman, Yousef Al-Shawarbeh, Gay s'ha reunit amb el director de la UNRWA a Jordània, Olaf Becker, i amb el responsable d'UN Habitat al país, Deema Abu Thiab, per remarcar el compromís de Barcelona en la cooperació amb la Franja de Gaza, a més de la seva reconstrucció.