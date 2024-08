Barcelona commemorarà aquest dissabte el setè aniversari dels atemptats del 17A amb un homenatge

Collboni, Parlon, Espadaler, Rull i Prieto assistiran a l'acte



BARCELONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona celebrarà aquest dissabte un acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a la capital catalana i a Cambrils (Tarragona), coincidint amb el setè aniversari dels atacs, informa aquest divendres en un comunicat.

L'homenatge tindrà lloc a les 10.00 hores al memorial Pla de l'Os de La Rambla de Barcelona (on al 2017 es va detenir la furgoneta després de l'atropellament massiu) i durarà uns 15 minuts, en la línia del que s'ha fet en els últims anys.

Consistirà en un minut de silenci acompanyat per la música en directe del 'Cant dels Ocells', a càrrec del violoncel·lista Marçal Ayats, i d'una ofrena floral de les víctimes i els familiars en primer lloc, i dels representants institucionals posteriorment.

L'Ajuntament ha informat que acudirà l'alcalde, Jaume Collboni, i fonts del Govern han explicat a Europa Press que no assistirà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i que si que acudiran la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.

També assistirà el president del Parlament, Josep Rull, així com el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, informen fonts d'ambdues institucions a Europa Press.

L'any passat, l'acte d'homenatge va comptar amb sis minuts de silenci, a petició de les víctimes, "per demostrar un minut per any d'abandó".

CAMBRILS NO FARÀ HOMENATGE

A Cambrils, localitat en la qual una dona va ser assassinada, no hi haurà acte d'homenatge, segons han informat fonts de l'ajuntament a Europa Press: "Igual l'Ajuntament diposita unes flors, però acte en si no, només es fa cada 5 anys", han precisat.

El doble atemptat a Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de 2017 va deixar un total de 16 morts i més d'un centenar de ferits.

LA CÈL·LULA DE RIPOLL

La cèl·lula estava formada per 11 joves, en la seva majoria veïns de Ripoll (Girona), dels quals 2 van morir en una explosió a Alcanar (Tarragona), episodi que va precipitar l'atropellament improvisat a Les Rambles de Barcelona la tarda del 17 d'agost i el posterior atac al passeig marítim de Cambrils, ja durant la matinada del 18 d'agost.

Els morts a l'explosió van ser l'iman de Ripoll i agent radicalizador Abdelbaki Es Satty i Youssef Aalaa, mentre que Houli Chemlal va sobreviure i va ser detingut.

Cinc d'ells van ser abatuts pels Mossos d'Esquadra després de l'atemptat de Cambrils (Said Aallaa, Mohamed Hychami, Omar Hychami, Houssaine Abouyaaqoub i Moussa Okabir), mentre que el conductor de la furgoneta i autor material de l'atropellament massiu de les Rambles i que va assassinar d'una punyalada a un jove a Barcelona per fugir en el seu vehicle, Younes Abouyaaqoub, va ser neutralitzat a Subirats.

En relació amb els atemptats també van detenir a Driss Oukabir, per llogar la furgoneta que van fer servir en l'atropellament de les Rambles, i Said Ben Iazza, per deixar els seus documents d'identitat perquè la cèl·lula adquirís els precursors dels explosius.

Driss Oukabir va ser condemnat a 36 anys de presó, encara que complirà la pena al Marroc, després de la sol·licitud d'expulsió del Ministeri de l'Interior, Mohamed Houli Chemlal va ser condemnat a 43 i Said Ben Iazza a 8 anys, que finalment el Tribunal Suprem va reduir en 2023 a 18 mesos de presó, si bé ja es trobava en llibertat condicional des del 2021.