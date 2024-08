Barcelona commemora els atemptats terroristes del 17A en el seu setè aniversari

Víctimes, familiars i representants institucionals protagonitzen un minut de silenci i una ofrena floral

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha commemorat aquest dissabte el setè aniversari dels atemptats terroristes del 17 d'agost del 2017 a la Rambla i Cambrils (Tarragona) amb un acte de record i homenatge a les víctimes al Pla de l'Os del passeig barceloní i que ha comptat amb un minut de silenci i una ofrena floral.

En l'acte, que ha començat a les 10.00 hores, hi han participat víctimes, familiars i representants institucionals com l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto.

Entre altres assistents, també hi han estat la presidenta de Junts, Laura Borràs, el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, diputats del Parlament i regidors del consistori barceloní.

AL LLOC DELS FETS

L'acte s'ha fet al Pla de l'Os de la Rambla, on fa set anys es va aturar la furgoneta dels terroristes després de l'atropellament massiu al passeig.

La primera línia de l'acte ha estat reservada per a víctimes i els seus familiars, mentre que els representants polítics s'han col·locat a les files de darrere.

Després del minut de silenci, els assistents han fet una ofrena floral: han dipositat clavells i roses blanques, a més d'una figura d''Iron Man', mentre sonava el 'Cant dels Ocells' a càrrec del violoncel·lista Marçat Ayats.

Després dels càrrecs polítics, han participat en l'ofrena floral representants de cossos de forces de seguretat (Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana) i d'emergències, entre d'altres.

El doble atemptat de Barcelona i Cambrils de 17 d'agost i 18 d'agost del 2017 va deixar un total de 16 morts i més d'un centenar de ferits.

PROTESTA PARAL·LELA

En paral·lel a l'acte de memòria, des de fora del perímetre reservat per a l'homenatge, una vintena de persones han protestat en silenci amb cartells amb lemes com "Estat assassí", "Exigim responsabilitats", "17A crim d'Estat" o "Terrorisme d'Estat", en referència a les exigències per investigar més els atemptats.

Minuts després de l'homenatge, l'exassessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), Robert Manrique, ha criticat la falta d'atenció a víctimes de terrorisme, i ha demanat reobrir una oficina per atendre les víctimes, un protocol d'assistència, i una llei catalana pròpia per a aquest afer.

Manrique ha expressat que Catalunya és una de les comunitats autònomes amb un nombre de víctimes de terrorisme més elevat, i ha afegit que, més enllà d'actes d'homenatge, el record s'ha de fer, al seu parer, assistint les víctimes durant la resta de l'any.