Barcelona començarà a transformar la Gran Via fins al parc de les Glòries a principis del 2024

Aprova la primera fase del projecte que reconvertirà el carrer en passeig verd



BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona començarà la primera fase de transformació de la Gran Via entre els carrers Badajoz i Bilbao, que connectarà amb el parc de la plaça de les Glòries, a principis del 2024.

D'aquesta manera, s'ha aprovat "definitivament" el projecte de la primera fase d'urbanització de l'àmbit de la Gran Via sobre els túnels de les Glòries, que reconvertiran el carrer en un passeig verd amb 21 metres d'ample, informa aquest dissabte l'Ajuntament en un comunicat.

Les obres d'aquesta primera fase, en l'àmbit de la muntanya del passeig, duraran un any i tenen un pressupost d'11,41 milions d'euros, i quan acabin s'abordarà la urbanització de l'àmbit mar i el desdoblament de les vies del tramvia juntament amb l'Autoritat de Transport Metropolità (ATM), que el consistori preveu que estigui acabat la primavera del 2026.

El projecte definitiu s'ha elaborat a partir de la proposta guanyadora del concurs convocat per l'Ajuntament de Barcelona per redactar el projecte d'urbanització de l'àmbit, de la UTE formada per Esteyco, S.A; TRN Taryet, S.A, i Jpam Estudio de Arquitectura SLP.

TRANSFORMACIONS

Aquest tram, d'uns 50 metres d'ample, tindrà una plantació d'uns 400 arbres, i al costat dels habitatges hi haurà una vorera de 5,25 metres d'ample que s'ampliarà fins als 7,35 en algunes parts, a més d'un carril en plataforma única que integrarà el pas de bicicletes, el trànsit veïnal i els vehicles de serveis.

A l'altre costat del passeig hi haurà voreres de quatre metres; un carril d'ús local i bicicletes, i un espai per al tramvia desdoblat i busos en doble sentit, per la qual cosa es "prioritzarà la mobilitat sostenible, els recorreguts a peu i els usos ciutadans".

Als encreuaments amb els carrers principals transversals es crearan espais amplis "per afavorir el pas i els usos diversos i millorar la connexió entre els barris de l'entorn".