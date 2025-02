Barcelona començarà a multar aquest dissabte els conductors de patinet elèctric que no portin casc

Les motos no podran aparcar a les voreres d'accés a escoles i hospitals

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona sancionarà a partir d'aquest dissabte amb 100 euros de multa els conductors de patinets elèctrics que no portin casc, arran de l'entrada en vigor aquest 1 de febrer de la nova ordenança de circulació.

A més, els patinets només podran circular per carrils bici i carrers amb un límit de velocitat de 30 quilòmetres per hora, i si ho fan per una via en la qual el límit sigui 50 quilòmetres per hora o per la vorera, la multa serà de 500 euros.

També poden ser sancionats amb aquesta quantitat si superen el límit de velocitat de 25 quilòmetres per hora, els deu quilòmetres per hora als carrils bici en vorera i si circulen amb taxes d'alcoholèmia superiors a les legals.

En el cas que l'infractor sigui menor de setze anys, la multa serà de 200 euros, i, a més, tots els patinets hauran de comptar amb llums davanteres i posteriors.

SANCIONS A BICICLETES

La nova ordenança també estableix multes de 500 euros per circular amb bicicleta per la vorera, però hi ha excepcions que ho permet: en el cas que el conductor sigui menor de dotze anys acompanyat per un adult; conductors menors de catorze anys en carrers en què no hi ha carril bici i en el cas d'adults que portin menors en aquestes vies.

Així mateix, se sancionarà amb 100 euros si no es compleix l'obligatorietat de baixar de la bici i del patinet en punts d'aglomeració de vianants, i s'aplicarà la mateixa multa si es lliga la bici o el patinet en arbres, semàfors, contenidors i mobiliari urbà.

En relació a les motos, es multarà amb 500 euros les que aparquin a voreres d'accés a escoles i hospitals; amb 200 euros si ho fan a carrils bici; 100 euros si ho fan a prop d'aparcaments de bicicletes, i amb 50 euros si es fa a voreres de menys de tres metres d'ample.