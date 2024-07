Barcelona començarà a climatizar prop de 170 escoles de la ciutat la setmana que ve

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona començarà la setmana que ve a climatizar prop de 170 escoles de la ciutat davant les condicions climàtiques més extremes que genera el canvi climàtic dins dels mesos lectius, sobretot prop del període estival.

Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la seva intervenció en el congrés de la federació del PSC de Barcelona, en el qual ha aprofitat per reivindicar la feina del seu govern municipal com un equip que impulsa polítiques que "protegeixen les persones".

La climatització de les escoles, ha detallat Collboni, beneficiarà més de 50.000 nens i nenes, i comporta, entre altres mesures, la instal·lació de 100.000 metres quadrats de plaques solars, equivalent a 12 illes del districte de l'Eixample, per subministrar energia renovable als nous sistemes.

Collboni ha dit el pla municipal per climatizar escoles no es basa a repartir ventiladors, sinó a "fer més habitables les escoles de primària" i facilitar la feina dels mestres per tenir unes escoles públiques de més qualitat.

L'alcalde ha reivindicat que el seu govern està duent a terme "polítiques transformadores", i ha posat com a altres exemples el Pla Endreça o el Pla de barris que aporten, diu textualment, solucions per generar esperança davant els populismes i els discursos d'extrema dreta.