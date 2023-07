Barcelona comença a tramitar la nova regulació d'equipaments funeraris

Preveu tanatoris petits o mitjans i propers a cementiris



BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic per implantar o ampliar equipaments funeraris, amb la qual cosa comença a tramitar-se la nova regulació sobre on i com instal·lar nous tanatoris.

El Govern municipal ha prorrogat la suspensió d'atorgament de llicències d'aquests equipaments un any com a màxim, fins que s'aprovi la nova regulació, informa aquest dissabte l'Ajuntament en un comunicat.

Aquesta regulació (que exclou els tanatoris que ja tinguin llicència o estiguin en tràmit urbanístic) afecta a vetlless i condicionament de difunts, "activitats sense cap impacte ambiental".

La norma, que haurà d'aprovar el Plenari del Consell Municipal, vol "minimitzar l'impacte d'aquests equipaments en el dia a dia de la ciutat" i pren com a referència els cementiris de Barcelona a l'hora de definir on podran obrir-se tanatoris.

CONDICIONS

El nou Pla Especial Urbanístic regula que un nou tanatori estigui a 10 minuts caminant de l'accés als cementiris, per "criteris de proximitat i de mobilitat sostenible", i l'Ajuntament afirma que tots els cementiris són a prop dels principals accessos a la ciutat, la qual cosa permet un accés ràpid des de fora i evita cotxes en el centre.

Els tanatoris hauran de tenir de 2 a 6 sales de vetlla; estar en sòl d'equipament, en edificis dedicats només a aquest ús; en parcel·les d'almenys 800 metres quadrats, i amb una edificabilitat màxima d'acord amb les regles del PGM per a aquests sòls, amb un sostre màxim de 1.600 metres quadrats; i no podrà haver-hi dos tanatoris a menys de 300 metres.

La previsió de l'Ajuntament és que, amb aquestes condicions, la capacitat de nous equipaments funeraris "sigui entre un i tres de nous per cada cementiri".