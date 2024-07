Barcelona comença a planificar millores en els eixos verds de l'Eixample

Es preveu donar continuïtat al passeig central de Rambla Catalunya per als vianants



BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El districte de l'Eixample de Barcelona ha elaborat un Pla de Millores dels eixos verds que recull l'anàlisi del funcionament dels eixos, un any després de la transformació del carrer Consell de Cent i dels 4 eixos de Borrell, Rocafort, Enric Granados i Girona, així com mesures per millorar-los.

Aquest dijous s'ha celebrat la sessió de retorn a les 18 entitats amb les quals s'ha treballat per millorar aquests eixos, i el tinent d'alcalde d'Economia i regidor de l'Eixample, Jordi Valls, ha explicat que porten treballant des de febrer per millorar "temes de velocitat i circulació, transport, manteniment i millora de parterres", entre altres assumptes.

En el cas dels serveis de manteniment del verd, el cost s'ha incrementat en 315.000 euros i, en quant a neteja, l'increment ha estat de 759.000 euros.

Pel que fa la mobilitat, a finals de juny i durant 15 dies es va instal·lar un radar pedagògic a Consell de Cent per obtenir dades d'excessos de velocitat, que va mostrar que la velocitat mitjana és de 20 quilòmetres per hora i que el 81% dels vehicles eren vehicles no matriculats, "majoritàriament bicis, bicis elèctriques i VMP".

Fins a la tardor es durà a terme una "etapa de pedagogia", que inclourà senyalització temporal a les places amb noves torres informatives, un increment del control de la Guàrdia Urbana fins a novembre, presència d'agents de convivència per informar dels eixos verds i es col·laborarà amb entitats per programar activitats festives o de barri a les places.

Així mateix, es planteja treballar amb les plataformes de repartiment comercial perquè respectin les condicions de circulació normatives per carrers de plataforma única; es preveu que agents de BSM sancionin les conductes incorrectes en càrrega i descàrrega; i repetir la campanya de conscienciació en comerços i vehicles de repartiment.

RAMBLA CATALUNYA

Fins a l'estiu de 2025 s'han planificat accions en tot l'eix per millorar la dotació de papereres, la senyalització i el control de llicències, i millores en les 4 places dels eixos, en el passeig de Gràcia o a la Rambla Catalunya, que estaran executades abans de l'estiu de 2025.

Per a aquesta tardor el districte ha planificat connectar els dos trams de passeig central de la Rambla Catalunya, amb una licitació a la tardor i un cost previst de 60.000 euros, ja que en aquest punt "són reiterats els problemes d'incivisme en la circulació" i provoquen una alta sensació d'inseguretat, assegura.

ALTRES ACTUACIONS

En els propers mesos es permetrà que els vehicles comercials puguin continuar recte pel carrer Girona per accedir al tram entre Gran Via i Diputació; millorar la senyalització a l'encreuament amb passeig de Gràcia i evitar l'accés de vehicles a la zona pacificada de les 4 places.

En aquest cas, a les places de Rocafort, Comte Borrell, Girona i Enric Granados es proposa revisar la senyalització per aclarir la circulació per la plaça i també estudiar la ubicació del mobiliari "o altres elements que ajudin a buidar la circulació o dificultar que l'espai central sigui accessible al trànsit".

Pel que fa els parterres de més de 20 metres quadrats, es preveu substituir les proteccions durant 2024, 2025 i 2026 per les tanques utilitzades a Sant Antoni en parterres de més de 20 metres quadrats i, en una segona fase, acabar de substituir totes les tanques, encara que no s'hagin espatllat, amb un cost total de 2 milions d'euros.

Es prevuen 5 noves papereres en els eixos verds; es reforçarà la senyalització en els encreuaments "per fer més evidents els girs obligatoris"; i en quant al control de llicències, se segueix avaluant la implantació del Pla d'Usos.