Barcelona comença les obres de renovació i millora del camp de rubgy de La Foixarda

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha començat les obres de renovació i millora del camp de rugbi de La Foixarda per ampliar les dimensions del terreny de joc, substituir la gespa artificial per un d'última generació amb reblert orgànic i millorar el sistema de reg.
En un comunicat aquest dimarts, el consistori explica que les obres costaran 1 milió d'euros i que formen part del pla de xoc per a la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives de la ciutat acordat amb ERC en la negociació pels pressupostos municipals i que suposen una inversió global de 10 milions.
Amb tot, les obres les durà a terme l'empresa municipal BIMSA i es preveu que estiguin enllestides a finals d'estiu.