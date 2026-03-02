Barcelona comença les obres del carrer Sant Hipòlit per convertir-lo en una plataforma única

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha començat les obres del carrer Sant Hipòlit, situada al barri de Sant Andreu del Palomar, que es convertirà en una via de plataforma única després dels 11 mesos previstos per a la reforma, amb un pressupost de 2,28 milions d'euros.
L'actuació comprèn la totalitat del carrer de Sant Hipòlit, d'uns 2.190 metres quadrats, des de l'avinguda Meridiana fins al carrer Segarra, i també inclou la intersecció amb les places de Xandri i de Marià Brossa, explica el consistori en un comunicat.
El resultat consistirà en un carrer de plataforma única amb prioritat invertida, en la qual les condicions de circulació passen a afavorir els vianants per garantir un espai més segur a través d'un itinerari més accessible.
La circulació dels vehicles, limitada a 20 km/h, se situarà al costat nord amb un carril de circulació de sentit únic de 3 metres i un itinerari practicable d'1,70 metres, i l'itinerari dels vianants quedarà al costat sud, amb una amplària d'1,8 metres.
Un dels principals objectius de la remodelació és la plantació d'arbres, fins ara inexistents, al costat sud, per millorar-ne les condicions climàtiques i de confort, i també s'aprofitarà per renovar el mobiliari urbà, ampliar l'enllumenat i enterrar les connexions elèctriques aèries.