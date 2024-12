Barcelona comença a donar claus de 45 pisos de dret de superfície al Besòs i el Maresme

Adquireixen l'habitatge per 75 anys ampliables a 15 més

BARCELONA, 31 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha començat a lliurar claus de 45 pisos de dret de superfície al barri del Besòs i el Maresme, en el districte de Sant Martí, informa aquest dimarts en un comunicat.

Aquesta setmana s'han signat els primers 10 contractes de dret de superfície: és una promoció pública construïda per l'Imhab al carrer Marroc 180 amb 45 habitatges per a famílies inscrites com a sol·licitants en el Registre d'Habitatge protegit de Barcelona.

Les famílies adquireixen l'habitatge per 75 anys, ampliables a 15 més, i han d'amortitzar un préstec hipotecari amb unes quotes mensuals similars a les d'un lloguer protegit.

CONSTRUÏT EN 4 SETMANES

Els 45 pisos tenen una superfície útil de 55 a 58 metres quadrats i s'han construït en 4 setmanes.

Les obres han suposat una inversió municipal de 5,25 milions d'euros i és una promoció formada per 104 mòduls tridimensionals, produïts i equipats en fàbrica.

Això ha reduït a la meitat el temps de construcció d'una obra convencional, i a més la producció industrialitzada redueix residus, emissions, sinistralitat laboral i dependència de les condicions ambientals, destaca l'Ajuntament.