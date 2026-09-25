Publicat 25/09/2026 13:16

Barcelona comença dimarts els treballs de reparació de la calçada del costat mar de l'estació de Sants

Mapa de la nova fase de les obres de l'estació de Sants
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona començarà aquest dimarts les obres de reparació de la calçada del costat mar de l'estació de Sants, que inclou el passeig Sant Antoni, entre el carrer Tarragona i la plaça Joan Peiró, informa en un comunicat aquest divendres.

Ha explicat que l'actuació consisteix en la reparació del ferm, que està situat damunt l'aparcament i la caverna de vies de l'estació, per la qual cosa deixarà el vial amb un carril per sentit entre el carrer Tarragona i la plaça Joan Peiró.

Ha afegit que inclouen enterrar el cablejat aeri en un tram del carrer i ha concretat que el projecte té una inversió prevista de 2,1 milions d'euros i que els treballs duraran 7 mesos.

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