Barcelona comença dimarts els treballs de reparació de la calçada del costat mar de l'estació de Sants

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona començarà aquest dimarts les obres de reparació de la calçada del costat mar de l'estació de Sants, que inclou el passeig Sant Antoni, entre el carrer Tarragona i la plaça Joan Peiró, informa en un comunicat aquest divendres.
Ha explicat que l'actuació consisteix en la reparació del ferm, que està situat damunt l'aparcament i la caverna de vies de l'estació, per la qual cosa deixarà el vial amb un carril per sentit entre el carrer Tarragona i la plaça Joan Peiró.
Ha afegit que inclouen enterrar el cablejat aeri en un tram del carrer i ha concretat que el projecte té una inversió prevista de 2,1 milions d'euros i que els treballs duraran 7 mesos.