Barcelona comença la campanya 'T'estiu molt' de vacances d'estiu per a infants i adolescents

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa la campanya 'T'estiu molt' de vacances d'estiu per a infants i adolescents, d'1 a 17 anys, que ofereix 359.236 places per triar entre les més de mil activitats de lleure, esportives i familiars que hi ha dins el programa.

L'objectiu de la iniciativa és que mitjançant les diferents activitats "es transmetin els valors de la convivència i la companyia, a banda del respecte a l'entorn", ha informat el consistori en un comunicat aquest dilluns.

A més a més, l'Ajuntament inclou en la campanya un programa de subvencions per a les famílies vulnerables per "evitar que la capacitat econòmica familiar sigui un obstacle per gaudir de les activitats".

Per fer-ho, el govern municipal hi ha destinat 5,1 milions d'euros i el comissionat de Polítiques d'Infància i Adolescència, Javier Rodríguez, ha afirmat que les beques d'estiu "fomenten la participació de més de 20.000 nens, fent un estiu més just per a tots ells".

Finalment, el consistori també ha habilitat 264 entitats perquè puguin oferir les 1.057 activitats i assegurar una oferta "àmplia i amb una relació adequada entre qualitat i preu".