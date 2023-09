Barcelona comença la campanya de prevenció del mosquit tigre en propietat privada 'A casa teva'

BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha engegat la campanya de prevenció del mosquit tigre en propietat privada 'A casa teva', una intervenció "orientada a reduir els focus de cria" d'aquesta espècie.

S'han fet unes 400 visites a domicilis seleccionats de diferents barris que han inclòs una inspecció informativa per ensenyar els focus de cria a patis, terrasses o jardins, i "com actuar per evitar-ho", informa un comunicat d'aquest divendres.

L'Ajuntament ha explicat que el període de més activitat dels mosquits és d'abril a novembre, i que durant aquests mesos l'ASPB "intensifica les tasques de vigilància i control" a la ciutat.