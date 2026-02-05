Barcelona comença aquest divendres l'"espigolada comunitària" anual de taronges amargues a 8 districtes

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Barcelona durà a terme entre aquest divendres i dimecres vinent l'"espigolada comunitària" anual de taronges amargues a 8 districtes de la ciutat: Ciutat Vella, Sant Martí, Gràcia, Horta-Guinardó, les Corts, Eixample, Sant Andreu i Sarrià-Sant Gervasi.
Les taronges que es recullin serviran per elaborar La Marga, una melmelada 100% natural que es distribuirà entre les entitats socials que atenen col·lectius vulnerables i menjadors socials, indica el consistori en un comunicat aquest dijous.
En l'espigolada hi participaran voluntaris d'entitats, centres educatius i els mateixos veïns, que seran dirigits per la Fundació Espigoladors, i posteriorment la melmelada serà elaborada a l'obrador d'inserció sociolaboral EsImperfect.
L'objectiu de la iniciativa és promoure l'economia circular i verda amb la participació de la ciutadania per una ciutat més saludable, més justa i més sostenible, també a través dels tallers d'educació ambiental que es fan a les entitats que hi participen.
550 PERSONES I 5.354 QUILOS
L'any passat hi van participar més de 550 voluntaris i es van recuperar i transformar un total de 5.354 quilos de taronja amarga, que es van convertir en 13.400 unitats de melmelada, que es van distribuir entre 58 entitats socials de la ciutat.
Actualment, a Barcelona hi ha uns 3.300 tarongers, que representen prop de l'1,5% del total d'arbres de la ciutat i el districte amb més exemplars és Sant Andreu, que en té uns 1.100, el 35% del total de tarongers que hi ha a la ciutat.
L'espigolada començarà aquest divendres a Ciutat Vella, concretament al parc de la Ciutadella de 12.30 a 14.30, i continuarà dissabte al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, a més del districte de Sant Martí, de 10.00 a 13.00.
Diumenge, la recollida passarà per Gràcia i per Horta-Guinardó de 10.00 a 13.00; dilluns, a la mateixa hora per l'Eixample i de 9.30 a 12.30 per Sant Andreu; dimarts, de 10.00 a 13.00 per Sarrià-Sant Gervasi, i dimecres a la mateixa hora per les Corts.