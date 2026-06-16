Barcelona combatrà la calor a tots els barris amb més de 500 refugis climàtics aquest estiu

El 99% de la ciutadania tindrà al juliol un refugi a menys de 10 minuts caminant
BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -
La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i la regidora de Salut, Marta Villanueva, han explicat aquest dimarts que la ciutat comptarà amb més de 500 refugis climàtics per combatre la calor aquest estiu a tots els barris, un centenar més que l'any passat, i que inclouen parcs, jardins i equipaments municipals.
En unes declaracions als mitjans, Bonet ha afirmat que durant el mes de juliol un 99% de la ciutadania disposarà d'un refugi a menys de 10 minuts a peu i un 76,8% a menys de 5, mentre que un diumenge d'agost la xifra baixa al 92% a menys de 10 minuts, dels quals un 72% seran refugis interiors, i a 49% a menys de 5.
Per fer-ho, ha recordat que l'any passat van incorporar 5 biblioteques perquè obrissin durant l'agost per reforçar la xarxa i que aquest any les mantenen amb la novetat que "no només seran espais d'estada, sinó que oferiran activitats".
També ha remarcat que l'any passat ja van implementar la fórmula dels microrefugis climàtics, que inclouen comerços, farmàcies o entitats i que aquest any arriben als 60, permetent "guanyar capil·laritat a tota la ciutat" i amb la intenció de continuar ampliant la xarxa a través dels eixos comercials.
En aquesta línia, ha subratllat que han constatat la importància d'assolir el màxim de territori possible amb refugis climàtics a menys de 10 minuts caminant que tenir en dades absolutes un nombre superior de refugis tancats a l'abast de menys població.
COL·LECTIUS VULNERABLES
Per la seva banda, Villanueva ha alertat de la necessitat de centrar-se en les persones que són més vulnerables a l'impacte de la calor, com les persones grans o amb patologies cròniques.
"La calor dificulta el descans, incrementa la irritabilitat i té un impacte en els col·lectius vulnerables. A més, pugen els trasllats per ambulància i les hospitalitzacions, és evident la relació entre l'augment de la calor i la salut", ha exposat.
Per això ha recalcat que han prioritzat ampliar la xarxa en aquells barris amb menys cobertura i més vulnerabilitat davant la calor i que desplegaran informadors a peu de carrer per informar sobre la xarxa de refugis i quins recursos tenen més prop del seu domicili, especialment a persones grans.
Bonet ha agregat que comparant les xifres actuals amb les del 2020, en les quals hi havia 70 refugis climàtics, l'avenç ha estat notori i reforça l'estratègia contra la calor del consistori, que també inclou la creació de nous espais d'ombra i jocs d'aigua.
Amb tot, un refugi climàtic comptarà, per norma general, amb cadires, disponibilitat per beure aigua i ventalls per passar la calor.