Barcelona cobra el 31% de les multes notificades a conductors estrangers

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona va tramitar 15.036 notificacions de sancions de trànsit a conductors amb domicili fora d'Espanya durant 2025, de les quals va aconseguir cobrar un 31,05% en període voluntari, informa un comunicat del consistori d'aquest dissabte.
El procediment s'ha engegat a través d'un nou sistema de cobrament adjudicat a l'empresa especialitzada NIVI SpA, que es basa en un acord marc de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per resoldre les dificultats que tenia el consistori en intentar accedir als registres internacionals i localitzar als infractors residents fora d'Espanya.
La implantació del sistema va començar amb una primera fase centrada a sancionar a conductors ja identificats dels quals es disposava d'un domicili a l'estranger per realitzar l'enviament de les notificacions.
Una segona fase activada al març de 2026 inclou la identificació automàtica de matrícules estrangeres captades per les càmeres de trànsit, consultant l'aplicació Eucaris de la Direcció General de Trànsit (DGT) en el cas d'infraccions greus comeses per vehicles de la Unió Europea.
Per a la resta d'infraccions i països de fora de la Unió Europea es recorre a bases de dades internacionals, concentrant la major part de les notificacions enviades en conductors procedents de França, Itàlia, Alemanya, Estats Units, Regne Unit, Països Baixos, Suïssa i Bèlgica.