Barcelona és la ciutat d'Espanya que més associa la bicicleta al medi ambient, segons RedBici

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -

Barcelona és la ciutat d'Espanya que més associa la bicicleta a la mobilitat i el medi ambient i, juntament amb València i Sevilla, és el municipi amb més ciclistes d'ús diari i gairebé diari, segons el Baròmetre de la Bicicleta 2024 de la Xarxa de Ciutats i Territoris per la Bicicleta (RedBici).

El 35% dels barcelonins afirmen que fan servir la bicicleta per anar a la feina i un 54,9% per als desplaçaments quotidians, i consideren que és el mitjà més ràpid per anar a treballar, informa aquest dimecres Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que lidera i presideix RedBici.

Així mateix, a la capital catalana és on més es coneix el sistema de bicicleta compartida i més de la meitat de la ciutadania es mostra satisfeta amb la xarxa de carrils bici existents.