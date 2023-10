Barcelona, ciutat convidada d'honor en la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara 2025

Collboni celebra que suposa "l'aposta més ambiciosa" per a la difusió dels escriptors barcelonins

Barcelona serà la ciutat convidada d'honor en la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic) el 2025, la trobada cultural més important d'Iberoamèrica que reuneix 3.000 activitats en nou dies amb 750 autors de 49 països.

Ho ha anunciat en una roda de premsa aquest dimarts l'alcalde, Jaume Collboni, en la qual ha intervingut de manera telemàtica en haver contret covid-19, i en la qual han participat de manera presencial des del Saló de Cent de l'Ajuntament la directora general de la fira, Marisol Schulz; el comissionat de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé, i el tinent d'alcalde Jordi Valls.

Collboni ha expressat que la participació de Barcelona en la Fira del Llibre de Guadalajara "suposa l'aposta més ambiciosa" per a la difusió dels escriptors barcelonins, i perquè la cultura de la ciutat pugui fer un salt d'escala i esdevenir un motor d'oportunitats, ha dit.

Per l'alcalde, Mèxic "ofereix una oportunitat històrica per a la cultura i la literatura feta a Barcelona" i ha recalcat que la ciutat barcelonina vol exercir la seva capitalitat cultural i ser un pont amb Llatinoamèrica.

Ha recordat que el 80% de la producció literària d'Espanya es produeix a Barcelona i creu que la participació en la FIL "és el millor homenatge" que es pot fer a escriptores com Maria Aurèlia Capmany i Carme Balcells.

"FONAMENTAL" QUE BARCELONA HI HAGI ESTAT CONVIDADA

Per la seva banda, Schulz ha recalcat que és fonamental que la capital catalana hagi estat la ciutat convidada, ja que "la relació de Barcelona amb Mèxic és una relació amb llaços molt forts que han tingut moments icònics en la cultura i la ciència".

Ha defensat que la fira és un projecte model d'estructura mixta que "la fa diferent de les altres del món" i ha destacat la importància del negoci editorial en l'esdeveniment.

EL ROL PROTAGONISTA DE BARCELONA

L'Ajuntament crearà la figura d'un comissari per definir els continguts de la presència de Barcelona en la fira, a més d'un grup promotor de ciutat fruit de la col·laboració públic-privada.

El convidat d'honor té un rol protagonista en totes les àrees de l'esdeveniment i Barcelona s'ha compromès a accions com la construcció i l'ambientació del Pavelló, coordinar i finançar una delegació d'autors que incloguin el màxim de categories i gèneres literaris, i divulgar el patrimoni científic.

També es compromet a coordinar amb la Universitat de Guadalajara un programa d'acostament en l'àmbit universitari i acadèmic local, dissenyar el festival gastronòmic i promocionar llargmetratges filmats recentment, i fer una proposta d'espectacles d'arts visuals i escèniques, entre d'altres.

POTENCIAR VINCLES

Així, el consistori veu aquesta participació com una oportunitat per potenciar els vincles amb Mèxic i amb sectors estratègics econòmics com les indústries creatives i culturals, la innovació, el sector digital i la comunicació, el lleure, l'hostaleria, la restauració i la gastronomia, i l'energia i economia verdes, entre d'altres.