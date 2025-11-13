El Barcelona Christmas Tour oferirà una ruta nocturna per descobrir la il·luminació de Nadal

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Turisme de Barcelona tornen a col·laborar per Nadal per impulsar la 7a edició del Barcelona Christmas Tour, que permetrà als participants descobrir la il·luminació nadalenca de la ciutat.
Les entrades ja estan disponibles a través del web de Barcelona Bus Turístic, i el servei es posarà en marxa des del 28 de novembre, de dilluns a diumenge de 18 a 20.30 hores, fins al 4 de gener, indica TMB en un comunicat aquest dijous.
Com a novetat, enguany el recorregut passarà per la Via Laietana, ja reoberta després de les obres i que estrena decoració lumínica de Nadal, a més d'altres punts emblemàtics com el passeig de Gràcia, el Recinte Modernista Sant Pau o la Sagrada Família.