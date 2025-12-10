Barcelona celebrarà un ple extraordinari sobre el sensellarisme a proposta de Junts i BComú

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
Els grups de Junts i BComú a l'Ajuntament de Barcelona han acordat proposar que se celebri un ple extraordinari per abordar el "fracàs" de l'alcalde Jaume Collboni en la gestió del sensellarisme a la ciutat després de l'últim recompte de la fundació Arrels, que deixa un total de 1.982 persones dormint als carrers.
En un comunicat conjunt aquest dimecres, els grups han demanat que la sessió debati i sotmeti a votació un pla d'Aacció contra la problemàtica, amb una dotació pressupostària específica de 60 milions d'euros.
A més a més, també demanaran una estratègia per a les persones que no fa gaire temps que són al carrer i que el departament de Drets Socials de la Generalitat incrementi l'aportació econòmica a les institucions locals per afrontar el sensellarisme.