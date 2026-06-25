Barcelona celebrarà una jornada econòmica amb Shanghai per la Mercè per ampliar la relació amb la Xina

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
Barcelona acollirà al setembre durant les festes de la Mercè una jornada econòmica amb Shanghai per "ampliar l'activitat comercial amb empreses xineses i estrènyer les relacions econòmiques entre les dues regions", a més de participar com a ciutat convidada a la festa major barcelonina.
La jornada l'organitzarà la Cambra de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament i se celebrarà dins el Barcelona Business Bridge, l'acord de col·laboració entre les dues institucions per potenciar la captació de negoci i inversions per a la ciutat, informa el consistori en un comunicat aquest dijous.
La iniciativa serà la segona part de la missió institucional i empresarial que ha dut a terme aquesta setmana l'Ajuntament a la Xina, en la qual han participat el quart i la cinquena tinents d'alcaldia, Jordi Valls i Raquel Gil, amb una delegació de 16 empreses catalanes.