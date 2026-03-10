Barcelona celebrarà el Dia de les Matemàtiques amb activitats a biblioteques i centres cívics

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona tornarà a participar en el Dia de les Matemàtiques, que es commemora el 14 de març, amb diverses activitats programades a biblioteques i centres cívics de la ciutat, en col·laboració amb la Societat Catalana de Matemàtiques (SMC).
El consistori obrirà la jornada dilluns amb un acte institucional al Saló de Cròniques, presidit per la segona tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gay, i dijous tornarà a substituir la placa de la plaça del Pi per una altra amb la constant matemàtica, indica en un comunicat aquest dimarts.
La resta de l'oferta educativa i cultural, amb l'objectiu de divulgar les matemàtiques, s'estendrà durant tot el mes de març amb diverses activitats, entre les quals una fira de reptes matemàtics a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i els tallers digitals #estàsON a centres cívics de la ciutat.